Alternativa Federal se reunirá en Córdoba y analizará el nuevo escenario electoral

La cumbre de Alternativa Federal, que se realizará el próximo miércoles en Córdoba, encontrará a los gobernadores peronistas y a los referentes de ese espacio analizando el nuevo escenario electoral que se creó ante la decisión de la senadora nacional Cristina Kirchner de competir por la Vicepresidencia junto a Alberto Fernández.

Antes de la noticia sobre el rol de la ex jefa de Estado, uno de los principales temas a tratar era la ampliación del frente opositor a partir de la incorporación de sectores del progresismo como el GEN de Margarita Stolbizer y al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.

Al respecto, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, señaló que en el encuentro que encabezará el reelecto mandatario de Córdoba, Juan Schiaretti, participarán su par de Salta, Juan Manuel Urtubey; y el jefe del bloque peronista en el Senado, Pichetto; así como también otros dirigentes que entienden que hoy tienen "la responsabilidad de construir el futuro de la Argentina, que esta etapa se termine lo más rápido y de la mejor manera posible".

"Tenemos que construir entendiendo que con el peronismo solo no alcanza, que tenemos que convocar a otros sectores, pero que además tenemos que dedicarnos toda la campaña a decirle a los argentinos que estamos preparados", sostuvo el tigrense.

En diálogo con Radio Mitre, el ex diputado nacional remarcó "la idea de colaborar entre todos, más allá de la competencia por el liderazgo, sobre la base de entender que lo que se necesita a partir del 11 de diciembre es un acuerdo por la Argentina".

Consultado sobre si la decisión de Cristina Kirchner de ir como compañera de fórmula de Alberto Fernández acerca a ambos espacios, Massa aclaró que los principales actores de Alternativa Federal son los gobernadores.

"En términos de compromiso, nos debemos a los gobernadores y dirigentes de todo el país, con quienes tenemos que discutir cuál es la estrategia hacia adelante", subrayó.