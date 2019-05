FMI: el desembolso depende de las cuentas fiscales y el dólar

La misión del Fondo Monetario Internacional que realizó hasta ayer la cuarta revisión del acuerdo por el préstamo stand by a la Argentina analizó las cuentas fiscales y el avance de la política monetaria, antes de girar al directorio del organismo el balance que definirá la aprobación de un nuevo desembolso.

Esa fue la premisa dada a conocer ayer por las autoridades tanto del FMI como de Hacienda y el Banco Central, con cuyos representantes cerró ayer la comitiva encabezada por el economista Roberto Caldarelli, el cuarto análisis de la evolución de cumplimiento de la receta impuesta por el organismo a la Argentina.

Por su parte, voceros del organismo internacional señalaron hoy que “un equipo del FMI dirigido por Roberto Cardarelli continúa trabajando con las autoridades argentinas en el contexto de la cuarta revisión del plan económico de Argentina respaldado por un acuerdo Stand-by con el Fondo”.

Y, precisaron que “el personal del FMI, incluido Roberto Cardarelli continuará trabajando desde Washington DC” y subrayó que “se están logrando importantes y se anunciarán más detalles una vez que concluya la misión”.

Durante este viaje, el equipo del FMI analizó las cuentas fiscales y el avance de la política monetaria, antes de girar al directorio del organismo el balance que definirá la aprobación de un nuevo desembolso.

Esta fue la cuarta auditoría que realiza el FMI desde que se firmó el año pasado el acuerdo stand by con la Argentina por 57.600 millones de dólares, el crédito de mayor monto aprobado por el organismo multilateral para un país.

El equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encontraba en la Argentina se reunió ayer con funcionarios de Hacienda y del Banco Central sobre el cierre de la cuarta misión que encabeza el economista Cardarelli, informaron fuentes gubernamentales.

Del encuentro participaron el ministro Nicolás Dujovne, el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, y el secretario de Hacienda, Miguel Braun. Además, según fuentes de Hacienda, en la reunión estuvo el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

Durante el encuentro, que comenzó a las 11 y duró aproximadamente una hora, “se repasaron los números. Hay conformidad con los números fiscales y se seguirá trabajando en el programa”, indicaron fuentes del ministerio de Hacienda.

En tanto, el ministro Dujovne señaló ayer que “no es necesario renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es un stand by cuyos desembolsos finalizan el año que viene”.

“Si la Argentina quisiera tener desembolsos adicionales, debería tener a partir de 2021 un nuevo programa. Todo va a depender de si la Argentina es capaz de recuperar el acceso a los mercados”, indicó en diálogo con radio Mitre.