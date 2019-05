Las concesionarias estiman que se venderán menos de 500.000 autos

Con la mitad de mayo transcurrido, la ilusión de una recuperación se va desvaneciendo y, por primera vez, los vendedores de autos creen, con cierto convencimiento, que el 2019 cerrará con un volumen de operaciones por debajo de las 500.000 unidades cero kilómetro.

Hasta no hace muchas semanas se pensaba que ese umbral era factible de romper, destacaba ayer un informe del diario Ambito Financiero.

“Vamos hacia las 470.000”, dijo lacónico un experimentado hombre del sector que, como capitán de un submarino, va midiendo el ritmo del descenso a las profundidades más oscuras. Según estas estimaciones, el derrumbe de las ventas puede ser de más de 40% respecto a las 803.000 unidades del año pasado, muy pero muy lejos del millón al que se soñaba llegar hace tan sólo dos.

Hasta el jueves los patentamientos del mes mostraban una baja de 56% con alrededor de 15.824 0km registrados. Algo puede mejorar en lo que queda del mes pero no mucho. Los que saben de este negocio, estiman que se llegará a 36.000.

Desde el primer día de este año, se patentaron 192.000 vehículos, un 50% por debajo de igual período del 2018. No sólo eso. Ya calculan que junio va a ser peor y el número mensual de operaciones podría rondar las 31.000 unidades, un nivel de debacle.