Dejaron en libertad al ex contador de los Kirchner

El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 dispuso ayer liberar al ex contador de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Víctor Manzanares, quien ya había sido excarcelado en el marco de la causa de los cuadernos, pero continuaba detenido por el caso Los Sauces, informaron fuentes judiciales.

Los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y José Martínez Sobrino resolvieron “hacer lugar a la excarcelación de Victor Manzanares bajo caución juratoria” y “disponer la inmediata libertad” bajo caución juratoria, según el fallo que emitieron esta tarde.

Los magistrados ordenaron además poner la resolución en “conocimiento del programa de protección a testigos e imputados del Ministerio de Justicia”, al que el contador ingresó tras declarar como arrepentido en el marco de la causa de los cuadernos.

Los jueces consideraron extinguidos los riesgos procesales por los cuales había sido detenido en el marco de la causa Los Sauces cuando el juez federal Claudio Bonadio lo sindicó como el responsable de una maniobra a través de la cual la ex familia presidencial habría logrado evadir contarles judiciales sobre sus bienes.

La semana pasada, el juez Ariel Lijo -que subroga a Bonadio en su licencia- concedió la excarcelación a Manzanares en la causa conocida como “cuadernos de las coimas”.

Manzanares se encuentra incluido en el programa de testigos e imputados protegidos por lo que se desconoce dónde se encuentra alojado, explicaron las fuentes.

En el transcurso de sus extensas declaraciones en la Justicia, en el marco de la causa de los cuadernos, Manzanares contó que habría decenas de millones de dólares en efectivo escondido pertenecientes a los Kirchner y ratificó el rol fundamental de Daniel Muñoz, el fallecido secretario del ex presidente Néstor Kirchner, en maniobras de lavado de dinero.

Sobre el caso Los Sauces, el Tribunal Oral Federal 5 confirmó que la ex presidenta Cristina Kirchner será sometida a un único juicio oral en ese expediente, que se unirá al de la causa Hotesur.

Ambas investigaciones se vinculan a supuesto pago de sobornos por parte de empresarios beneficiados con la obra pública en el kirchnerismo a través de cuestionados alquileres, y de uso de plazas hoteleras de propiedades pertenecientes a estas dos sociedades de la familia Kirchner.

Los jueces José Martínez Sobrino, Adriana Pallioti y Daniel Obligado juzgarán ambos casos en un único debate, en el que también estarán como acusados los dos hijos de la actual senadora nacional, Florencia y Máximo Kirchner.

Hasta que la semana pasada la Cámara Federal de Casación resolvió que las causas tramiten en un mismo tribunal, la preparación del juicio por Hotesur estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal 8.

Desde ahora, el TOF 5 comenzará a trabajar para un único juicio.

En el caso de Los Sauces, los trámites llegaron a la instancia de apertura de prueba, y ahora se sumará Hotesur.

La ex presidenta está procesada por presunto “lavado de activos”.