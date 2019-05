Según Aguad, a la tripulación del ARA San Juan le faltó “entrenamiento”

El ministro de Defensa Oscar Aguad señaló en Puerto Belgrano que “hubo una falta a lo largo del tiempo de entrenamiento, de las capacidades, fundamentalmente porque no había submarino”, en referencia al ARA San Juan.

Y agregó: “Es decir, si los submarinistas están cuatro o cinco años sin navegar pierden capacidades, a eso me refería”.

Aguad habló tras participar del acto por el 205º aniversario del Combate Naval de Montevideo, que se realizó en la base naval Puerto Belgrano, por el Día de la Armada Argentina. “El informe está en manos de la jueza, en manos de la comisión del Senado y la Cámara de Diputados, forma parte de lo que somos”, agregó.

Y expresó que “las Fuerzas Armadas no escaparon al país que tenemos”, al recordar que en 1995 “ese mismo submarino sufrió un incendio en las barras de baterías en el puerto de Mar del Plata”.