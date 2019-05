Suiza no enviará los fondos de Báez

La Oficina Federal de Justicia (FOJ) de Suiza desestimó un pedido de la Justicia argentina para repatriar fondos por USD 850.000 que el empresario santacruceño Lázaro Báez, detenido desde 2016 por lavado de activos y asociación ilícita, tiene depositados en el Banco Lombard Ordier de ese país europeo.

Según confirmaron fuentes judiciales, la autoridad judicial helvética no enviará esos fondos a Argentina mientras no haya “una sentencia firme” contra el titular de Austral Construcciones en la causa denominada “ruta del dinero K”.

El dinero depositado en este banco de la ciudad de Ginebra está a nombre de la firma Tyndall Limited Inc, cuyos beneficiarios finales son los hijos de Báez.

El pedido fue formulado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, que tiene a su cargo el juicio oral y público que se seguirá contra el contratista vinculado a la familia Kirchner.