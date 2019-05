Pinedo intenta calmar a Elisa Carrió

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, salió a calmar la interna entre Elisa Carrió y el PRO al decir ayer que “hay que poner a la Argentina por delante, porque está en una situación difícil para los que menos tienen” y que “cuando uno está en el gobierno tiene que resolver problemas, por lo cual hay que atacar a los problemas y no a las personas”. Un día antes, trascendió un fuerte ataque de la diputada de la Coalición Cívica a su par del PRO, Nicolás Massot.

“Poner en peligro eso con discusiones políticas no es bueno; tenemos que ir generando condiciones de respeto para afuera, que la sociedad argentina reclama y necesita tanto y por supuesto también tiene que ser para adentro”, dijo el legislador en declaraciones que formuló tras la reunión del gabinete nacional que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.

Pinedo se refirió de esta manera al fuerte entredicho que mantuvieron esta semana en uno de los pasillos del Congreso los diputados oficialistas Elisa Carrió, titular de la Coalición Cívica y Nicolás Massot, jefe de la bancada del PRO, con motivo de los resultados de las elecciones provinciales en Córdoba.

“Sabía que eras pícaro pero no tan hijo de p...” le dijo Carrió a Massot en un pasillo del Congreso de la Nación, según versiones acreditadas por fuentes parlamentarias con las que la legisladora le enrostró a su par del PRO haber incidido en la interna de Cambiemos de Córdoba, donde se impuso el PJ.