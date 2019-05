Los radicales salieron a impulsar una Paso y Peña los frenó

Después de que el presidente de la UCR, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, abriera el debate sobre la posibilidad de buscar otra alternativa dentro de Cambiemos de cara a las elecciones, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, advirtió que “a un presidente no se lo somete a una interna”.

Así, Peña le marcó la cancha a Cornejo, quien el miércoles había señalado que podría haber una fórmula con otro candidato de cara a las elecciones.

“Es incuestionable el liderazgo de Macri en este espacio. Podremos analizar cualquier alternativa pero no hemos visto ningún argumento que tenga alguna lógica para que no sea él”, sostuvo Peña en declaraciones al canal Todo Noticias, y enseguida enfatizó que “a un presidente no se lo somete a una interna”.

A la postura esgrimida por Cornejo el miércoles, ayer los medios metropolitanos se hicieron eco de una reunión de altos dirigentes del radicalismo nacional en torno a una cena en la Ciudad de Buenos Aires, donde avanzaron en la estrategia para arrastrar al PRO, ergo, a Macri, a una elección interna adentro de la alianza.

Sostener Cambiemos y fijar, por escrito, que habrá una toma de decisiones más plural dentro de la coalición oficialista, fueron los puntos que acordaron por unanimidad todos los popes del radicalismo en la marisquería Plaza Mayor. Una masa crítica de la UCR, sin embargo, también avanzó sobre otra tesis: que Cambiemos necesita ampliar su base de sustentación política y que para ello sería necesario habilitar una Paso en la categoría a presidente.

Cómo ampliar Cambiemos, con quiénes y cuándo hacerlo son aspectos donde los radicales aún muestran divergencias de cara a la convención nacional de la UCR.

Una parte importante del radicalismo consideró que será necesario habilitar una interna que compita en las Paso con Macri, mientras que otros referentes pidieron en cambio poner el foco en la “gobernabilidad” del día después de las elecciones. En el medio, hubo reproches elegantes contra Cornejo, que es quien viene siendo más explícito en su estrategia.