Cornejo: “No hay que descartar que Macri no sea candidato”

El jefe de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, aseguró que “no hay que descartar que (el presidente Mauricio) Macri no sea candidato” en las elecciones de octubre y si bien aseguró que su partido no abandonará Cambiemos, pidió “una reformulación” de la alianza.

“Cambiemos solo no puede lograr los objetivos, se necesita un poder político mayor al que ha logrado construir Macri”, dijo el gobernador de Mendoza, y planteó la necesidad de “ampliar” el armado oficialista, con la inclusión de Alternativa Federal, el espacio que encabezan Juan Manuel Urtubey, Roberto Lavagna, Sergio Massa y Juan Schiaretti.

Las palabras del jefe del radicalismo en el encuentro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham), tomaron un peso específico a pocos días de desarrollarse la Convención Nacional de la UCR, en Parque Norte, que deberá decidir si el partido permanece en Cambiemos.