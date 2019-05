“Queremos trabajo, no impunidad”, dijo el Presidente en Corrientes

El presidente Mauricio Macri aseguró que “el cambio va a continuar” y que “hay un futuro inédito para los argentinos”, al tiempo que sostuvo que “queremos trabajo y no impunidad” desde la localidad correntina de Loreto. El Presidente visitó el Parque Ecoturísitco Iberá, en Corrientes, y recorrió el recientemente habilitado Portal San Antonio, en la localidad de Loreto, acompañado por el gobernador radical Gustavo Valdés y al elogiar el lugar remarcó: “Vinimos a poner este granito de arena, que esto sea reconocido; lo que todos queremos es eso, trabajo, no impunidad”.

Más temprano, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había usado esa palabra para referirse a la decisión de la Corte Suprema de someter a revisión la causa por el direccionamiento de la obra pública, donde está acusada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que eso “genera la percepción en mucha gente de que la impunidad se puede consagrar” y aseguró que “no hay más lugar para la impunidad”.