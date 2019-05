El reelecto gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, sostuvo ayer que no es el “dueño ni el macho alfa de Alternativa Federal”, y aclaró que su espacio decidirá qué rol le tocará jugar con vistas a las elecciones nacionales de octubre.

“Yo pertenezco a un espacio que decidirá el momento. Yo soy simplemente el gobernador de Córdoba, que ha sido elegido por los cordobeses, pero no soy el dueño ni el macho alfa de Alternativa Federal”, respondió el mandatario cordobés al ser consultado por la prensa sobre su rol en el armado de una tercera alternativa electoral al macrismo y el kirchnerismo.

Schiaretti, quien el domingo fue reelecto para un nuevo período con un amplio margen, dialogó brevemente esta mañana con los medios de prensa durante la inauguración de un tramo de las obras de circunvalación en la capital local.

“Estoy acá en Córdoba trabajando”, respondió al descartar especulaciones con respecto a su rol con vistas a los comicios nacionales, y agregó: “Yo me debo al pueblo cordobés y por lo tanto sigo trabajando acá”, en la provincia.