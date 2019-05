Cristina fue al PJ y pidió armar una “coalición grande”

La ex presidenta Cristina Fernández se puso ayer a “disposición” de los dirigentes del justicialismo para la construcción de un “gran frente patriótico” que le permita al peronismo “recuperar el gobierno” en las elecciones de octubre, indicaron hoy autoridades partidarias.

Luego de 16 años, la ex mandataria volvió a la reunión de la Mesa del Consejo Nacional del PJ, que busca reorganizarse de cara al armado electoral. Durante su participación la senadora pidió construir “una coalición grande en el lugar que sea”.

La ex presidenta abordó temas económicos como “la destrucción del mercado interno y la caída del salario real”. En esa línea, repasó algunas de las variables económicas que hoy afectan al gobierno de Mauricio Macri.

Además, remarcó que la alianza de gobierno a la que le toque administrar el país después del 10 de diciembre “necesariamente tendrá que ser más amplia” que los acuerdos electorales que puedan concretarse en los próximos días, en función “a la gravedad de los problemas que dejará Cambiemos”.

Su presencia tuvo un valor histórico. Hace más de diez años que no participaba de un encuentro en el partido. En esta oportunidad, sorpresivamente, aceptó una invitación desde la cúpula del PJ.

El jefe de la bancada del FPV, Agustín Rossi, dijo que “la presencia de Cristina Fernández es muy buena para el proceso de la unidad. La veo compitiendo en unas Paso”.

El sindicalista Hugo Moyano subrayó que “a los peronistas nos unió el pedido de la gente” y admitió: “Claro que apoyaría una candidatura de Cristina”.

En tanto, el diputado nacional Daniel Scioli señaló que “voy a competir en las Paso contra quien sea. Arreglamos que en las Paso se puede ordenar el mapa opositor”.

En una conferencia de prensa, el titular del partido, el sanjuanino José Luis Gioja, anticipó que “antes de que termine mayo vamos a estar en condiciones de confirmar el frente patriótico” para competir en las próximas elecciones. Vale recordar que el próximo 12 de junio vence el plazo para la inscripción de las alianzas y frentes que participarán en los comicios.

En ese contexto, el diputado reiteró que “la convocatoria a la unidad del peronismo” y colocó en línea a Sergio Massa porque “necesitamos a todos los compañeros”. Ante la consulta de si Cristina iba a presentarse como candidata en las próximas elecciones presidenciales, Gioja lanzó que “la futurología no es mi fuerte” pero dijo que “personalmente quiero que ella sea candidata”.