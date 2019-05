Argentina vuelve a ser mercado emergente

Se confirmó ayer el ingreso del índice de acciones argentinas al Msci Emerging Markets, tal como estaba previsto en su cronograma.

La calificadora de inversiones había anticipado en junio de 2018, cuando anunció que elevaría al país de categoría.

Si bien la aprobación se conoció ayer, la nueva calificación recién empezará a regir el 28 de mayo. El primer paso en este sentido ya se había dado hace casi un año, cuando se anunció que Argentina entraba en la fase previa de este proceso. En ese momento, el dólar cotizaba a $25 y recién entraba en vigencia el primer acuerdo con el FMI.

El proceso con el Msci siguió su marcha pese a la escalada del dólar y la inflación, los cambios en el acuerdo con el FMI y las múltiples variaciones en el esquema de política monetaria. Lo decisivo para que no se diera marcha atrás con la recalificación fue que el Gobierno se mantuvo en su postura de no trabar el movimiento de capitales.

Argentina había sido considerada “mercado emergente” hasta 2009, cuando perdió esa categoría y fue reclasificada como “mercado de frontera” por las variadas restricciones que existían en ese momento para el ingreso y salida de capitales. La categoría de “mercado de frontera” impide que varios fondos de inversión institucionales compren acciones o bonos argentinos. De este modo, la reclasificación influye en las decisiones de inversión de operadores y analistas que manejan fondos globales. Por el momento, Argentina seguirá enlistada también en el índice de mercado de frontera, en el que cotiza actualmente. Así, el país figurará en los dos índices -el de frontera y el de emergentes- al menos hasta agosto.

Las compañías que integrarán el índice son algunas de las que ya cotizan en Wall Street, bajo una figura conocida como ADRs. Hoy todas estas empresas están enfrentando fuertes bajas en su cotización, con los bancos liderando las pérdidas con bajas que van del 8% al 2,5%. Varias de estas acciones venían mostrando fuertes subas en lo que va de este mes, en lo que se leía como una “anticipación” del mercado a la decisión de Msci de incluirlas en la lista de emergentes.

Para los economistas, el ascenso de la Argentina a mercado emergente tendrá un impacto relativo “por la incertidumbre política y económica”. El analista financiero Christian Buteler dijo que la recalificación “se da en un contexto en el cual Argentina es claramente vendedor de todos sus activos. Eso que es una buena noticia puede no tener un impacto realmente importante como se esperaría en otro momento”.

De todos modos, destacó que es algo “positivo porque afuera te ven mejor, hay otros fondos que pueden entrar a invertir en tus activos”. Ahora “los inversores están saliendo y no entrando, y sólo este hecho no va a cambiar esta tendencia”.