Guillermo Moreno fue duro con Cristina y criticó a Grabois

Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio durante la presidencia de Cristina Fernández, cargó ayer contra la ex mandataria y a sus dichos de que “no ponía las manos en el fuego por nadie”. Además, el ex funcionario kirchnerista trató de “soberbio” al dirigente social Juan Grabois.

Moreno arremetió contra la ex presidenta y su actitud de no defender al ex ministro de Planificación Julio De Vido. La actual senadora había dicho: “No pongo las manos ni por De Vido, ni por nadie”. Ayer, Moreno señaló: “Dijo que no ponía las manos en el fuego por nadie y nosotros pusimos el lomo 10 años”.

Luego, “Si Cristina en el 2007 me hubiera dicho ‘quiero que seas mi secretario de Comercio pero no pongo las manos en el fuego por vos’, me hubiera dado media vuelta”, sentenció. Sobre los dichos de Juan Grabois, quien dijo que Cristina tiene que volver, pero sin “chorros, ni hipócritas”, Moreno dijo: “Grabois tiene la soberbia de los progres que quieren explicarle a los peronistas qué está bien y qué está mal”.