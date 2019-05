“Generamos expectativas que no cumplimos”

El senador Esteban Bullrich reconoció que una parte de los votantes de Cambiemos se desencantaron con la gestión del gobierno. “Generamos una expectativa que no cumplimos en su totalidad”, dijo en el programa Debo Decir.

“Hay muchos cambios que han sucedido que tienen que ver con el cambio que planteábamos en 2015”, consideró.

Para Bullrich las falencias más significativas “tienen que ver con el bolsillo de la gente”, y agregó: “Creo que la transformación del empleo es la que más costó y en la que hay más distancia entre la expectativa que habíamos generado y a donde llegamos”.

En línea con esto, analizó la derrota de Cambiemos en la elección de Córdoba, en la que se impuso Juan Schiaretti. “Hay que reconocer que él hizo un buen trabajo y que se hizo un buen trabajo en conjunto. Como en todas las provincias, la provincia de Córdoba ha tenido un cambio significativo por la apertura del federalismo que hizo el presidente Macri, que también generó que hubiera recursos adiciones, que se pudiera hacer mucha obra y que se avanzara mucho en la provincia”, sostuvo.

Punzante, el conductor Luis Novaresio describió la elección como una “paliza” para Cambiemos y para Mario Negri, “el bendecido por Elisa Carrió personalmente”. Ante esto, el senador respondió: “Es una buena señal de que la división y los personalismos no sirven. Fuimos divididos, no fuimos como Cambiemos”.