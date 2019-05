Advierten concentración de vencimientos de Letras

La consultora Ecolatina advirtió ayer sobre la situación “riesgosa” que supone la concentración de vencimientos de Letras del Tesoro durante el tercer y cuarto trimestre de este año.

“Mientras que al cierre del 2018 había programados vencimientos por u$s 2.000 millones de Letras para el tercer trimestre de este año, a fines de abril dicho monto ascendía a casi 10.000 millones”, indicó la consultora en un informe.

Asimismo, señaló que “las obligaciones en estos instrumentos del cuarto trimestre de 2019 saltaron de u$s 3.500 millones a casi u$s 6.000 millones en igual período”. En consecuencia, los vencimientos del primer cuatrimestre se renovaron para la segunda parte del año, de modo que todavía resta el pago de más de u$s 23.000 millones de capital en estos instrumentos; solo 9% menos que lo que había sido programado para todo 2019.

“Teniendo en cuenta que durante el segundo semestre las presiones cambiarias serán importantes (dolarización preelectoral), y las dudas que versan sobre el poder de fuego del Banco Central en el mercado cambiario, la estrategia es controvertida”, sostuvo.

Si ante un aumento de la presión cambiaria, el Banco Central “decide intervenir con reservas, puede contener al tipo de cambio, pero también podría perder una parte significativa de éstas, reduciendo el stock que garantiza el cumplimiento de los pagos de deuda en moneda extranjera”, apuntó al subrayar que en este caso, las tensiones iniciales se recrudecerían.

“Como segunda alternativa, podría dejar correr a la divisa, lo que también podría comprometer su solvencia y, además, complicaría las chances de reelección de Cambiemos, aumentando las presiones en este frente”, agregó.

El informe señala que para evitar esto es importante acotar la liquidez de ahorros privados en pesos con capacidad de dolarizarse y, a la vez, llegar con las reservas monetarias en el mayor nivel posible.

“Para cumplir ambos objetivos, es fundamental estirar los plazos de pago tanto de las Letras en Pesos (presiones sobre el tipo de cambio) como aquellas nominadas en moneda extranjera (potencial pérdida de reservas)”, puntualizó.