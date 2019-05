Empezó el primer juicio contra Ricardo Echegaray

El ex titular de la Afip del kirchnerismo, Ricardo Echegaray, comenzó a ser juzgado ayer por supuesta violación de secreto y falso testimonio, en una jornada donde escuchó la acusación y anticipó su intención de declarar más adelante, ante el Tribunal Oral Federal Nº 4.

Las defensas de Echegaray y de los otros dos juzgados, los ex funcionarios de Afip Horacio Justo Curien y Pedro Roveda, coincidieron al anticipar que su intención es prestar declaración indagatoria, pero antes pidieron tiempo para ver una causa judicial referida a la denuncia hecha a Prat Gay desde la Afip en el 2014, que llegó hace dos días del fuero penal económico. Echegaray quedó acusado por “instigación al falso testimonio agravado” por cometerse en una causa criminal en perjuicio de Prat Gay, a quien se vinculó con una supuesta asociación ilícita que evadió impuestos a través de cuentas no declaradas en Suiza.