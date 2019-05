Unánime rechazo político

Dirigentes de todo el arco político, desde el presidente Mauricio Macri y la senadora Cristina Fernández de Kirchner, hasta gobernadores, ministros y todos los bloques del Congreso repudiaron hoy el ataque a balazos que hirió gravemente al diputado radical Héctor Olivares y asesinó a su colaborador, Miguel Marcelo Yadón.

El ataque fue perpetrado poco antes de las 7 de hoy a unos 300 metros del Congreso Nacional, frente a la plaza Lorea, cuando Olivares y Yadón caminaban con ropas deportivas y los investigadores trabajan con la hipótesis de que el objetivo no era el diputado riojano, sino su amigo y asesor que se desempeñaba como coordinador de Obras en el Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal de La Rioja.

El presidente Macri, luego de encabezar una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, se solidarizó con las familias de ambos y aseguró que se irá "hasta las últimas consecuencias para encontrar a los culpables" del ataque, por el que se declaró "muy conmovido".

La ex presidenta Fernández de Kirchner también expresó su "solidaridad con Olivares, con su familia y con la de Yadón", mediante un mensaje en que exigió "el inmediato esclarecimiento del hecho".

A días de las elecciones del domingo en Córdoba, los principales candidatos que competirán por la gobernación, Juan Schiaretti, Mario Negri y Ramón Mestre, no hicieron diferencias y se unieron en el pedido por una veloz investigación y total repudio al ataque.

"Espero el pronto esclarecimiento de este hecho que nos duele y nos conmociona”, dijo Schiaretti a través de un mensaje en Twitter.