Ratificaron que no pagarán Ganancias las jubilaciones

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional once casos de cobro del impuesto a las Ganancias a jubilados, que lograron que se interprete la naturaleza “social” del reclamo, ya que los demandantes tienen una edad muy avanzada o una situación de salud compleja.

Estos once casos se suman al fallo “García”, del pasado 26 de marzo, sobre el mismo reclamo de inconstitucionalidad.

La decisión, firmada el martes último pero difundida ayer, estuvo rubricada por los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, y llevó la disidencia del juez Carlos Rosenkrantz.

En el fallo “García”, la Corte subrayó que el caso debía atender a la naturaleza “eminentemente social del reclamo efectuado por la actora”, y entendió que el envejecimiento y la enfermedad son “causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida”. En su voto en minoría, Rosenkrantz señaló que no se había demostrado “la inconstitucionalidad ni irrazonabilidad del pago del impuesto en el caso de las actoras”, y recordó que las jubilaciones y pensiones “son renta gravada”, y que el legislador goza de amplia facultad para determinar los hechos imponibles.

Para Rosenkrantz no existe una prohibición constitucional de gravar las jubilaciones y pensiones en los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por Argentina ni en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sube la garrafa social

El Gobierno definió un nuevo aumento de la garrafa social: es el segundo incremento del año y la medida, que se conoció mediante la publicación de la disposición 34/2019 de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles, supone un aumento de 4% en el precio de referencia y un incremento del 8% subsidio, pasando a $164. Esta suba es la segunda que el Ejecutivo autoriza durante este año y las garrafas ya acumulaban una suba de 37% de su valor.

Los precios máximos de referencia tendrán vigencia a partir de mañana con los siguientes valores de referencia de las garrafas: de 10 kilos, precio máximo de venta al público de 278,41 pesos; de 12 kilos, 334,10 pesos y de 15 kilogramos, 417,62 pesos, informaron.