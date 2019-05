Roberto Lavagna: “Hoy soy más candidato que hace tres meses”

El economista Roberto Lavagna aseveró ayer que es “más candidato que hace tres meses” a la Presidencia, ya que ahora su espacio cuenta con el documento de acuerdos denominado “Consenso 19”, a la vez que se mostró partidario de dialogar tanto con la ex presidenta Cristina Fernández como con el actual mandatario, Mauricio Macri.

“Hoy soy más candidato que hace tres meses atrás porque tenemos este documento de Consenso 19 que presentamos fruto del trabajo con Miguel Pichetto, Miguel Lifschitz, Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín y Federico Storani”, dijo Lavagna durante su disertación en el seminario “Democracia y Desarrollo”.

“Yo estaba retirado y me trajeron”, dijo el economista, y evitó brindar definiciones certeras respecto de su eventual candidatura, al sostener que gran parte del arco político tampoco ha dado definiciones al respecto.

Lavagna dijo que se “sentaría” con la ex presidenta Cristina Fernández y “con quien sea para dialogar: yo soy defensor del diálogo”.

“También me sentaría con Macri, y a ambos les diría lo mismo o trataría de señalarles cuáles son los desvíos que uno u otro me parece que tienen”, dijo.