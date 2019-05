Lavagna tiene su propio acuerdo de diez puntos

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna publicó su propio documento de diez puntos para un "gobierno de unidad" y destacó que es "el resultado del diálogo real, sin marketing", en un tiro por elevación contra el acuerdo que trató de impulsar el Gobierno.

"Nos alegra haber iniciado el camino del consenso. El borrador de nuestro documento ya obtuvo cambios gracias al aporte de quienes quieren ser parte del #Consenso19. El texto es la base para buscar el diálogo, no el objetivo final. Lo ponemos a disposición de todos", sostuvo Lavagna a través de Twitter.

El ex ministro destacó que ese documento cuenta con el apoyo de dirigentes como Margarita Stolbizer, del GEN; Ricardo Alfonsín, de la UCR; del gobernador socialista de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y del jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto.

En los "lineamientos para un Gobierno de unidad nacional" bajo la consigna "Consenso19" incluyen la "convocatoria a la unidad, el diálogo, la concertación y la formulación de acuerdos básicos", así como la necesidad de contar con "instituciones fuertes, estabilidad y profundización de la democracia".

El tercer ítem refiere a "un proyecto de desarrollo integral"; el cuarto a "un Estado promotor del crecimiento económico y la justicia social" y el quinto a la promoción de "igualdad de oportunidades" centrada en la "educación de calidad para un trabajo con dignidad".

La lista continúa con el concepto de que "gobernar es generar prosperidad y crear trabajo", en sexto lugar, seguido por la idea de un "federalismo y rediseño de la geografía económica argentina" y la necesidad de alcanzar la "transparencia y decencia como parte fundamental del modelo de desarrollo".

El noveno punto hace referencia a "una nación relacionada con el mundo" y el último a los "derechos humanos, soberanía nacional y cooperación para la paz".

"Esto es resultado del diálogo real y la reflexión compartida.

Seguiremos dialogando y recibiendo aportes para transformar este presente de manera real sin marketing", disparó Lavagna en la red social en la que publicó el documento.

En el documento hay una explicación detallada de cada punto, donde se afirma, entre otras cosas, que la Argentina "necesita dejar atrás la lógica del ajuste y formular un proyecto de desarrollo integral que le permita desplegar la inmensa potencialidad de sus recursos humanos y naturales".

Además, hace hincapié en la necesidad de "generar las condiciones para promover la inversión productiva, fortalecer el mercado interno e impulsar el comercio exterior", al tiempo que cuestiona el "aperturismo ingenuo".

"Los desafíos principales de la gobernabilidad están relacionados con la creación de condiciones para mejorar la vida de las personas", señala el documento.

Y agrega: "En este sentido, no se trata de un rol de mero administrador de recursos públicos que siempre serán insuficientes. Se trata de poner al Estado en un papel central como generador de la prosperidad necesaria para esos fines".