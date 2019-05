Micheli aseguró que lo desplazaron por política

El gremialista Pablo Micheli denunció que su desplazamiento de la conducción de la CTA autónoma es por “razones políticas”.

Lo afirmó luego de que el ministerio de Trabajo diera lugar a un fallo de la Justicia y lo separara de su cargo por considerar ilegítima la elección del 28 de junio de 2018 en la que se proclamó vencedor.

“El gobierno le dio la titularidad de la CTA autónoma a (Ricardo) Peidro y a (Hugo) Godoy, que no se presentaron a las elecciones. Esto es totalmente irregular”, dijo Micheli en declaraciones a El Destape Radio.

Agregó que su desplazamiento es por “razones políticas” y argumentó que “el Gobierno les regala” a Peidró y Godoy “representatividad por tres meses”, aun cuando “no ganaron en las urnas”, y atribuyó esta decisión a su oposición a las políticas económicas de la actual conducción política y a que defendió “que vuelva el peronismo al Gobierno” y la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner.

Micheli perdió la conducción de la CTA autónoma (una de las dos en las que está dividida la entidad) luego de que el secretario de Trabajo, Lucas Aparicio, decidiera respetar un fallo de la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que reconoció la legitimidad de las elecciones del 8 de agosto de 2018 y no las del 28 de junio de ese mismo año.

En las elecciones del 8 de agosto resultaron elegidos para la conducción nacional de la CTA autonónoma Ricardo Peidrò, secretario general; Claudia Baigorria, secretaria adjunta, y Hugo “Cachorro” Godoy, secretario adjunto.