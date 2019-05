Micheli denunció que perdió la jefatura de la CTA Autónoma "por pedir la vuelta de Cristina"

El dirigente sindical Pablo Micheli manifestó hoy que fue desplazado de la conducción de la CTA Autónoma por la Secretaría de Trabajo debido a sus manifestaciones en contra de la política económica nacional y su pedido para "el retorno del peronismo al poder".

"Hay una resolución de la Secretaría de Trabajo donde por tres meses le da certificación de autoridades (de la CTA Autónoma) a (Ricardo) Peidro y a (Hugo) `Cachorro´ Godoy, quienes no se presentaron al proceso electoral del año pasado", denunció Micheli, quien fue uno de los organizadores del paro y marcha del martes pasado.

Hace tres años, el dirigente se peleó con su mentor Víctor De Gennaro, lo que derivó en una fractura en la CTA Autónoma, con lo que Micheli hizo sus propios comicios en junio del año pasado, mientras que la CTA Autónoma-Perón, como se denomina a la otra, también hizo sus elecciones en agosto de aquel año, consagrando a Peidro como su secretario general.

En tanto, el lunes último, el secretario de Trabajo, Lucas Aparicio, decidió respetar un fallo de la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que reconoció a Peidro, Godoy y Claudia Baigorria, sus rivales políticos, como los vencedores de la única elección legítima del gremio.

"Esto es totalmente irregular. Hay algo muy claro: hablé en el acto, pedí que vuelva el peronismo al Gobierno, que vuelva Cristina (Kirchner), fui uno de los protagonistas principales del paro nacional y este es el pago del Gobierno", planteó Micheli en declaraciones a radio El Destape al referirse a la huelga y movilización del sindicalismo opositor del martes pasado.

El fallo, que todavía no quedó firme, no reconoce el proceso electoral que Micheli impulsó el 28 de junio de 2018, cuando se proclamó vencedor para asumir un nuevo período como secretario general, a instancias de una denuncia realizada por Peidro y Godoy.

El gremialista anticipó que realizará las presentaciones ante la Justicia laboral, en la cámara de Apelación del Trabajo, para una impugnación inmediata de la medida que también denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Está claro que hay una alianza donde estos muchachos (Peidro y Godoy) terminan siendo funcionales al macrismo. Le regalan una representatividad que no tienen, que no ganaron en las urnas", se quejó el desplazado sindicalista.

También, Micheli emitió este jueves un comunicado en el que denunció "una flagrante intromisión del Gobierno de Mauricio Macri" en la vida interna de la CTA Autónoma y apuntó contra sus rivales internos en la central, al señalar que "es despreciable esta táctica de acercamiento" a la Casa Rosada para "ostentar un certificado provisorio por parte de quienes se alejaron voluntariamente" de la organización.

El dirigente, tras la pelea con De Gennaro, perdió el respaldo de ATE que se retiró de esa central, la cual quedó integrada por la Federación Judicial Argentina; la Federación de Energía; la Conadu Histórica y Jerárquicos del Gas, entre otros.

En medio de esta interna, Micheli confirmó días atrás que buscará recuperar ATE y se presentará como candidato a secretario general en las elecciones de agosto del gremio estatal, buscando así desbancar a Godoy.