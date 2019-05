Avanzan las obras en el Corredor Vial C bajo el sistema PPP, entre Junín y Mendoza

En el marco del programa de Participación Público-Privada (PPP) avanza la construcción de 38 kilómetros de autopista en el tramo de Ruta Nacional 7 que está comprendido entre la localidad de Palmira y Luján de Cuyo, en la intersección con RN40, como parte del mega proyecto “Sistema Cristo Redentor”.

En estos momentos se está ejecutando el encofrado de alcantarillas y realizando movimiento de suelo. Cuando las obras finalicen, esta variante de la RN 7 evitará que miles de vehículos ingresen a la zona urbana, especialmente de carga, y ahorrará 16 kilómetros de recorrido evitando pérdida de tiempo. Es importante para el comercio internacional del Mercosur ya que conecta con el Paso Cristo Redentor.

La RN7 es clave, también para el resto de la Argentina, alcanzando hasta los 71.700 vehículos por día en algunos sectores del tramo. Las obras en la Variante Palmira separarán el tránsito nacional del internacional, mayormente compuesto por vehículos pesados.

Obras iniciadas

La primera etapa de los proyectos PPP comprendió la licitación de seis corredores viales -A, B, C, E, F y Sur- a lo largo de más de 3.300 km de rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe.

La inversión estimada supera los U$S 8.000 millones, de los cuales U$S 6.000 se desembolsarán durante los primeros cuatro años.

El 6 de diciembre de 2018 comenzó la transformación en autopista del tramo Mercedes-Suipacha de la RN 5. Los trabajos son ejecutados por la empresa CCA-Green B y se desarrollan como parte del plan de obras del Corredor B.

El pasado 22 de febrero, en tanto, se puso en marcha la construcción del primer tramo de 9,5 km de la Autopista Cañuelas-Azul (RN 3), correspondiente a la variante de Cañuelas. Las obras forman parte del Corredor Sur y se encuentran a cargo de la empresa Ausur SA.

Asimismo, en marzo, comenzó la transformación en autopista de 2 km de la RN 3 entre la localidad de Las Flores y el empalme con la RP 30. Las obras forman parte del Corredor A y son ejecutadas por la empresa Cruz del Sur SA.

Corredor Vial C

El Corredor Vial C contempla la transformación de ruta segura entre Junín y San Luis (423 km) y de Luján de Cuyo a Potrerillos; Villegas y Rufino (Ruta 33); construcción de una autopista en la travesía urbana de nuestra ciudad; variantes en Desaguadero y La Picasa.