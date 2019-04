Paso en Santa Fe: el PJ obtuvo 11 puntos más que el socialismo

Las Paso en la provincia de Santa Fe dejaron diseñado un escenario competitivo de cara a las elecciones generales del 16 de junio y un final abierto que tendrá a Antonio Bonfatti (31,14%) y Omar Perotti (28,20%) como protagonistas de la principal pelea en las urnas.

El socialismo y el peronismo lograron sacar la mayor cantidad de votos en los comicios y dejaron a Cambiemos, con José Corral (19,67%) como candidato, en un tercer lugar que lo relega en la búsqueda de la gobernación.

Perotti se quedó con el triunfo en la única interna que tuvo la provincia en las candidaturas a gobernador. Venció a María Eugenia Bielsa (14,47%) por una amplia mayoría y logró posicionarse como el mejor candidato para desbancar al socialismo después de 12 años de gobierno. La interna peronista (en total 42,68%) sumó un 11% más de los votos que sacó Bonfatti y le abrió la posibilidad al ex intendente de Rafaela de encauzar la mayoría de los votos peronistas y pelearle la gobernación mano a mano al ex mandatario socialista.

El senador nacional obtuvo una victoria contundente frente a la ex vicegobernadora y confirmó los resultados que, de antemano, estaban impresos en la mayoría de las encuestas. La elección de este domingo, además, refleja un fuerte retroceso del Gobierno en una de las provincias más importantes para la estructura política que necesita.