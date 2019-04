Massa pidió a Macri que llame a una mesa de diálogo con toda la oposición

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, hizo un pedido público al presidente de la Nación Mauricio Macri, que incluyó a la ex presidenta Cristina Fernández, para que convoque a toda la oposición a una mesa de diálogo debido al complejo momento económico que atraviesa el país.

“El Presidente necesita parar la pelota y animarse a tomar medidas extraordinarias en un momento excepcional de la Argentina. Debe convocar a todos los líderes de la oposición, incluida la ex presidenta”, indicó en una conferencia de prensa.

Massa dijo que el jefe de Estado debe “sentar en una mesa a todos los sectores políticos, económicos y sociales para recorrer los 180 días que quedan hasta las elecciones con tranquilidad y certidumbre para los argentinos y el mundo”.

El ex intendente de Tigre pidió recorrer “un camino de paz” y “dejar de especular” porque “la Argentina no merece que se siga con la pelea de la grieta que nos lleva al fracaso”.

Además, dijo que si fuera presidente “llamaría a toda la oposición, a la ex presidenta, a los sectores sindicales y la Iglesia para plantearles que la Argentina debe ponerse en marcha”.

Massa aseguró que en el caso de que el Gobierno llame a la oposición, “no puede haber vanidad y miseria” y que todos, incluso la ex presidenta, tienen que “sentarse en una mesa para pelear por la patria”.