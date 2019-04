Con los anuncios del Bcra, el dólar bajó 3,2% y cerró en $45

El dólar cerró ayer a la baja luego del cambio de estrategia del Banco Central, que anunció que intervendrá libremente en el mercado aun cuando el tipo de cambio esté por debajo de los $51,45, establecido a mediados de abril como el techo de la zona de no intervención hasta fin de año.

En su versión minorista, según el promedio que elabora el Banco Central, cayó a $45,60, $1,30 menos que el cierre del viernes pasado ($46,90). Es el valor más bajo desde el miércoles pasado, cuando la divisa se vendía a $44,92.

En su versión mayorista, cerró a $44,35, $1,55 menos que el viernes pasado. El dólar mayorista comenzó el día con una baja pronunciada: siete minutos después del inicio de la rueda, cayó a $44,42, $1,48 por debajo del precio de ayer.

Por su parte, la cotización minorista en el Banco Nación bajó de $47 a $45,30, mientras que otras entidades privadas cerraron a $45,70.

La baja se dio como consecuencia del anuncio del Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central que se conoció ayer a la mañana y en el que se tomó la decisión de que la entidad pueda intervenir en el mercado de cambios aún dentro de la “zona de no intervención”.

El Copom decidió ayer que “el Bcra podrá realizar ventas de dólares aún si el tipo de cambio se ubicara por debajo de $51,448, cuyo monto y frecuencia dependerán de la dinámica del mercado”. “En segundo lugar, si el tipo de cambio se ubicara por encima de $51,448, el Bcra incrementará de USD 150 a USD 250 millones el monto de la venta diaria estipulada hasta ahora”, indicó el organismo y luego agregó que “asimismo, podrá determinar la realización de intervenciones adicionales para contrarrestar episodios de excesiva volatilidad si lo considerase necesario”. Las modificaciones al régimen monetario-cambiario vigente se adoptaron “dado el aumento de la volatilidad cambiaria observado en los últimos días”, indicó un comunicado.

En todos los casos, el monto de pesos resultante de estas ventas será descontado de la meta de base monetaria.

Christian Buteler, analista financiero, explicó que el cambio anunciado por el Copom “le da más control. Hoy puede intervenir tanto dentro como fuera de la ZNI y no sabemos con cuántos dólares lo haría. Este cambio es a favor del Bcra”.

Sin embargo, advirtió: “si la intervención no es efectiva corre el riesgo de volver a perder muchos dólares para evitar llegar a un determinado precio pero una vez acabado esos dólares te quedás con el mismo problema y sin reservas. La medida en principio es buena, todo dependerá como la usa”, sentenció Buteler.



Riesgo País

Después de anunciado que el Banco Central dio de baja en la práctica su esquema de “no intervención” en el mercado de cambios, el índice de Riesgo País elaborado por el banco JP Morgan cayó 23 unidades (-2,4%) para la Argentina, a 940 puntos básicos. El Riesgo País argentino había alcanzado las 1.011 unidades el pasado jueves, en un rango máximo en más de cinco años, desde febrero de 2014.