Santa Fe: Bonfatti fue el más votado en las Paso

En el marco de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) realizadas ayer en la provincia de Santa Fe, poco antes de las 23, el socialista Antonio Bonfatti se perfilaba como el candidato más votado para la gobernación, aunque sería superado por la suma de los votos conseguidos por Omar Perotti y María Eugenia Bielsa.

El ex gobernador y nuevamente candidato se imponía con el 36% de los votos, mientras que el senador Perotti, obtenía unos 29,7%.

Perotti compitió en la única interna de este comicio contra la ex vicegobernadora Bielsa (11,3%). El postulante de Cambiemos, el intendente de Santa Fe, José Corral, se ubicaba en el tercer lugar, con 22.300 votos (18,3%).

En Diputados tenía ventaja Miguel Lifschitz (Frente Progresista), seguido por Gabriel Chumpitaz (Cambiemos). Juntos, la lista que encabeza Leandro Busatto, se impone en la primaria donde compiten 10 listas.

Para el Senado, se consolidaban la mayoría de los actuales integrantes, a excepción de La Capital, donde Miguel González es superado por Jorge Hennen en la interna Frente Progresista.

Al emitir su voto en horas de la mañana, Bonfatti expresó en su cuenta de Twitter: “Hoy los santafesinos y santafesinas votamos y el deseo de todos es una jornada en paz y con transparencia. Quiero saludar a las autoridades de mesa y de la escuela que me recibieron al momento de mi sufragio y a quienes garantizan estas elecciones en cada escuela de la provincia”.

En una escuela de barrio Alberdi en Rosario, el precandidato del Frente Progresista expresó a los medios presentes: “La prioridad es preocuparnos por lo que más nos afecta que es la falta de trabajo y generar esperanza y alternativas para los jóvenes. El desafío es terminar con una pobreza estructural en el país del 34%”. Por su parte, Corral expresó luego de sufragar: “Mi agradecimiento a todos los santafesinos que participaron en esta nueva elección y en especial a los fiscales que están cuidando nuestros votos. ¡Vamos juntos!”.

Con una participación del 70% de los 2.669.708 electores, las internas abiertas en la provincia de Santa Fe se realizaron con el sistema de boleta única, en cinco categorías, como gobernador, diputados y senadores provinciales, intendentes y concejales. Para la categoría a diputados hubo 25 listas de 14 frentes políticos.

La votación se llevó adelante con normalidad y en un clima de paz y cordialidad. No trascendieron denuncias por irregularidades.