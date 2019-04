Con el dólar en la mira, día “D” para Precios Esenciales

Los productos del acuerdo Productos Esenciales estarán disponibles a partir de hoy en más de 2.500 puntos de ventas de todo el país, en el marco del programa que lleva adelante el gobierno nacional.

Como se sabe, el plan está compuesto por 64 productos alimenticios de 18 empresas que se comprometieron a mantener los precios por espacio de 6 meses.

Sin embargo, los empresarios ya hicieron sonar alertas por la estampida de la moneda norteamericana la semana pasada.

En ese sentido, el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, advirtió que “si el dólar sale de la banda (establecida entre $39,75 y $51,45 por dólar) estaríamos hablando de otro escenario. Imagino que cada empresa y el Gobierno lo está mirando.

Actuemos con prudencia”, de todos modos, recomendó. Así, el dirigente empresario explicó que “el programa está pautado sobre la base de dos decisiones políticas que se tomaron con respecto a la banda cambiaria de no ajustarla. Creemos que evidentemente estas escapadas del dólar no ayudan al clima ni a la serenidad que tenemos que tener todos para afrontar estos momentos complejos.”

Y concluyó: “Las referencias que se han hecho para el armado de los 64 productos han sido empresa por empresa y producto por producto. A todos no le incide de la misma manera la paridad cambiaria”.

El dólar minorista cerró en $46,90 promedio el viernes y avanzó en la semana pasada 9,13%, mientras que en el segmento mayorista la divisa estadounidense finalizó en $45,97 y trepó semanalmente 9,71%.

Canasta de alimentos

Los consumidores podrán acceder desde hoy a precios acordados a 14 categorías de productos, como yerba, leche, harina de trigo y subproductos, aceite, puré de tomate, arroz, fideos, polenta, conservas, galletitas, mermeladas, infusiones y bebidas.

El Ministerio de Producción precisó que las cadenas de supermercados que participan del acuerdo son Alfa Supermercados, Beltrán Supermercados, Blü, Borbotti Hipermercado, Carrefour, Cooperativa Obrera, Cordiez, Coto, Día, El Nene, El Túnel, Híper Único, Josimar, Jumbo, Disco, Vea, La Amistad, La Anónima, La Cumbre, La Economía, Omar y Vilanova, SuperCam, Supermercado Aida, Supermercado El César, Supermercado Todo, Supermercados Buenos Días, Supermercados Caceres, Tomás de León, Único Supermercados, Walmart y Zorzón Supermercados.

Faltantes

Ahora, la mayoría de los productos deberían estar disponibles en las góndolas de los comercios, con excepción de algunos artículos que aún se encuentran en etapa de producción, como las leches UAT marca Apóstoles entera y descremada que estarán en los puntos de venta a partir del 7 de mayo, se informó.

No obstante, en esta categoría ya se encuentran disponibles las nuevas leches de La Martona entera y descremada en sachet de 1 litro.

Por su parte, la yerba mate Ytacuá de 1 kilogramo estará en góndola a partir del 15 de mayo, mientras que la marcas Chamigo y Romance -en sus presentaciones de 1 kilo- estarán en las bocas de expendio desde hoy, entre otros artículos.

En el caso de que se observe faltante de los 64 productos acordados en los puntos de venta, los consumidores podrán denunciar esta situación ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, por teléfono al 0- 800-666-1518 y por la página web www.precioscuidados.gob.ar.

El Ministerio de Producción y Trabajo aseguró que dispondrá de un equipo de 350 fiscalizadores en todo el país que controlará la presencia de los Productos Esenciales en las góndolas para verificar el cumplimiento del programa.

Niegan desabastecimiento

“El tema del abastecimiento no lo veo en discusión ni en duda. Puede haber problemas puntuales con algún producto hasta que esto arranque el lunes y se estabilice”, indicó Funes de Rioja en diálogo con radio Milenium.

“El abastecimiento de los productos incluidos en la lista de Precios Esenciales está asegurado a lo largo de toda la vigencia del programa y durante el fin de semana estuvimos enviando a los supermercados grandes stock de bienes para que estén en las góndolas, disponibles para toda la población”, afirmó uno de los representantes de las 16 firmas que comprometieron su participación en el acuerdo.

“Todo dependerá también de la dinámica que tenga la demanda. Si todo el mundo va de golpe a comprar los mismos productos, tal vez podría faltar alguno, pero no creemos que esto ocurra”, aclaró, por las dudas.

Mientras, la consultora Ecolatina aseguró que “lucen insuficientes” para revertir esta situación a la batería de medidas dispuestas recientemente por el Gobierno para reactivar la actividad económica y frenar la inflación. “Por un lado, la canasta de precios esenciales sólo incluye 64 productos, mientras que la composición del gasto de las familias es mucho más amplia.

Por otro lado, el congelamiento de tarifas sólo contempla la electricidad y el transporte de jurisdicción nacional, excluyendo los aumentos ya pactados de agua y gas”, apuntó.

“Al mismo tiempo, la luz ya experimentó un significativo aumento en la primera parte del 2019 y el transporte de jurisdicción provincial o municipal no está incluido en las medidas”, se puntualizó.

La inflación de este mes se estima en alrededor de 4%

La proyección de inflación para abril rondará “el 4%” y para mayo al menos el 3%, aseguró ayer el economista Nicolás Crespo, de la consultora Elypsis, quién descartó que pueda haber una hiperinflación.

“Para abril tenemos una inflación en torno del 4%; para mayo estaremos en 3%, pero dada a la volatilidad cambiaria de esta semana, y la presión que se pueda generar por el aumento de los combustibles, se puede volver a acelerar; por lo que creo con 3 nos quedamos cortos; y podría aumentar tranquilamente medio punto más”, opinó Crespo.

El analista económico también apuntó: “No creo que estemos con posibilidades de entrar en una hiperinflación. La realidad es que hay bastante control de los agregados monetarios, el plan se basa en eso”. En ese contexto agregó que “si comparamos con procesos inflacionarios del 2014, lo que podemos ver es que tenías dólar controlado, tarifas planchadas, todos componentes que pesan bastante a la hora de definir el registro inflacionario, y eso es lo que no tenemos ahora y nos trae registros más altos”. Crespo consideró que las empresas podrán mantener el abastecimiento de los productos de la canasta de Precios Esenciales debido a que las compañías adelantaron los valores.