El Gobierno admitió “meses de alta volatilidad cambiaria”

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, indicó que el presidente Mauricio Macri "transmitió con total claridad" durante la última reunión de Gabinete que habrá "meses de alta volatilidad" del dólar por la "incertidumbre política" de cara a las elecciones.

La moneda norteamericana finalizó el viernes en un récord de $46,90 y en algunos bancos superó los $47 pese a nuevas subas en la tasa de Leliq, mientras acumuló a lo largo de la semana un aumento de 9,1% en un clima de incertidumbre y nerviosismo en la city porteña.

En ese escenario, Dietrich se refirió a la reunión de Gabinete llevada a cabo en medio de la crisis cambiaria y señaló: "El Presidente transmitió con total claridad que vamos a tener meses de alta volatilidad por la incertidumbre política que tiene la Argentina este año".

"Es cierto que frente a una volatilidad del dólar, se genera angustia, que la inflación ajusta tus cuentas y genera dificultad económica", reconoció el ministro, pero justificó que "la crisis económica no es lo mismo vivirla sin el narcotraficante al lado de tu casa, con la ruta terminada, el Metrobus o el tren funcionando".

El funcionario subrayó: "Algunos problemas pensamos que los íbamos a resolver más rápido y han costado más. Reconocemos que esos problemas generan angustia y frustración por lo que se sufre y las expectativas".

Al ser consultado respecto de las críticas de su padre, el empresario Guillermo Dietrich, hacia la política económica de la administración de Cambiemos, resaltó: "No coincido, pero también entiendo en él y mucha gente la ansiedad y la frustración de que este no sea más rápido".