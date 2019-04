Nielsen, durísimo

El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen sostuvo que "lo primero que se debería haber hecho meses atrás era cambiar el Gabinete económico", mientras cuestionó que el Gobierno debería buscar "una solución" a la volatilidad del dólar.

"En una semana dramática, el equipo económico estaba más preocupado por ver a quién le colgaba artificialmente la responsabilidad de la crisis en lugar de ocuparse de lo que debía, que es hacer buena política económica", fustigó el ex funcionario.

Con relación a las expresiones del presidente Mauricio Macri hacia los ministros respecto de que la Argentina se debe acostumbrar a vivir con la volatilidad del dólar, criticó: "Me parece patético decir eso, hay que buscar una solución, no acostumbrarse", resaltó Nielsen, quien evaluó que la administración de Mauricio Macri está "desorientada".