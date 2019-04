Moyano: "La que va a parar va a ser la gente”

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, subrayó que en el paro convocado para el próximo martes "la que va a parar va a ser la gente, porque esto va más allá de los dirigentes" gremiales, en una crítica a la CGT.

Moyano evaluó el cuadro de situación político, económico y gremial frente al paro con movilización a Plaza de Mayo que convocó el Frente Sindical para el Modelo Nacional y al que adhieren sindicatos del transporte, bancarios, médico y docentes, entre otros.

"El paro es una demostración que va a haber de gran parte de la sociedad en repudio a una política económica del Gobierno que ha traído hambre, miseria, desocupación, endeudamiento. Es una forma de decirle al Gobierno ´cambien la política o esto va a ir cada vez peor´, porque van a dejar un país destruido y endeudado para las próximas generaciones", sostuvo Moyano.

El ex líder de la CGT cuestionó a los dirigentes gremiales que no "no ven la realidad que están viviendo los argentinos, en especial los humildes, los trabajadores, los que más necesitan".

En ese sentido, el líder camionero reclamó al Gobierno que "no haya provocaciones para tener argumentos para reprimir a los trabajadores".

"Van a buscar la forma para buscar argumentos para decir que fracasamos o para reprimir a la gente que protesta con la legitimidad que le dan las necesidad que están pasando", añadió.