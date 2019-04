Piden cambios en la política económica

El gobernador santiagueño Gerardo Zamora advirtió sobre la necesidad de "un cambio en la política económica" nacional para garantizar el futuro y admitió que "todo índice de pobreza duele", al inaugurar con su discurso ante la asamblea legislativa las sesiones ordinarias en la Legislatura provincial.

"Es indudable que se necesita un cambio de política económica, porque si no recuperamos la capacidad de producir y consumir, no hay trabajo ni futuro para la gente", indicó Zamora.

El mandatario provincial explicó que "muchos no tienen idea de lo que hemos perseverado para lograr radicaciones de industrias, para que la gente tuviera trabajo, a través de dar valor agregado a nuestra producción primaria con inversiones privadas y que hoy se suman al índice de desocupados en todo país".

"Somos conscientes de que las fábricas no se reabren un día para el otro y esto provoca un dolor tremendo, del que quizás no se toma dimensión, cuando solo es la noticia de un día y se analiza como un simple conflicto entre empleados y patrones, como si no fuese el resultado de un modelo económico", agregó.

Zamora aseguró que "todo índice de pobreza nos duele y cualquier santiagueño en esa situación es una deuda pendiente que debemos revertir y lo mismo puedo decir al ver que con índices casi idénticos, apenas han quedado por debajo nuestro Salta, Gran Cordoba, partidos de la provincia de Buenos Aires y Posadas", precisó.