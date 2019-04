Frigerio: “Esta volatilidad no se resuelve en el corto plazo”

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo ayer en Jujuy que el país vive una “volatilidad” que no se resuelve en el corto plazo y que es fruto de diferentes variables, pero que el Gobierno trabaja para que haya “mayor certidumbre”.

“Evidentemente, hay una volatilidad a nivel de las variables económicas exógenas que afectan a la Argentina” por tener la economía “más frágil de la región”, consideró Frigerio y agregó que el Gobierno trata de “dejar eso atrás a través de la sanción del presupuesto equilibrado y del saneamiento de nuestras cuentas públicas”.

En la Asamblea Ordinaria de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (Bcie), que se celebra en Jujuy, el funcionario señaló que “esta volatilidad no se resuelve en el corto plazo; estamos trabajando para contener las variables macroeconómicas que más les afectan a los argentinos, la primera claramente es la inflación”, agregó sobre la inestabilidad que vivieron ayer los mercados.

Y, apuntó que en la Casa Rosada trabajan para que haya “mayor certidumbre respecto a estas variables que afectan el día a día de nuestras vidas”.

Consultado sobre si perdió credibilidad el Gobierno, respondió: “Si es eso lo que ha ocurrido, tenemos que trabajar todos los días para poder recuperarla”.

También explicó que en un encuentro con los representantes de las uniones industriales del NOA coincidieron “en la necesidad de tener políticas diferenciales para las distintas realidades” que presenta el país.

“La Argentina tiene un problema de desarrollo estructural que lleva muchísimas décadas, pero ese desarrollo no va a ser completo si no es equilibrado a lo largo del país”, advirtió.

Anoche, también en la asamblea del Bcie, al hacer su exposición ante el auditorio, el funcionario realizó un balance y consideró que esta gestión hizo “quizás el más ambicioso plan de infraestructura que se recuerde”, enfocado en generar “más oportunidades de empleo” y que “los sectores vulnerables tengan una vida más digna”.

“Estamos cerca de duplicar en una gestión de gobierno la misma cantidad de autopistas y autovías que se construyeron en la Argentina en los últimos 65 años”, afirmó, y mencionó también los nuevos aeropuertos y puertos.

Además, sostuvo que al asumir “20 millones de argentinos no tenían acceso a las cloacas, 7 millones no contaban con agua potable”, pero a partir de las obras realizadas ya hay “1.500.000 de argentinos que tienen acceso a estos servicios.