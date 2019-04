Una familia necesitó $28.750 para no ser pobre en marzo

El precio de la Canasta Básica Total aumentó 4,3% durante marzo al llegar a $28.750,94, es decir, el ingreso que necesitó una pareja con dos hijos para comprar comida, ropa y pagar algunos servicios y no caer por debajo de la línea de la pobreza, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con esta suba, la canasta básica acumuló un alza de 12,8% en el primer trimestre del año, y 60,9% en los últimos 12 meses, informó el organismo.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria subió durante marzo el 4,7%, en línea con la inflación minorista, para llegar a $11.640,06 para el mismo núcleo familiar.

La CBA marca la cantidad mínima de comida que requiere en este caso una familia para la subsistencia y no caer por debajo de la línea de Indigencia.

Con este aumento, la CBA acumuló una suba del 14,1% en el primer trimestre del año y 74,2% en los últimos 12 meses.

El Indec informó en marzo que el Índice de Pobreza aumentó al 32% al término de 2018, contra el 25,7% de igual período de 2017 mientras que el de Indigencia subió al 6,7% desde el 4,8% de finales del 2017.

Estos niveles registrados en el segundo semestre del año pasado son superiores a los del primer semestre, cuando el nivel de pobreza fue de 27,3% y nivel de indigencia se ubicó en 4,9%.

De esta forma, con una población estimada en 44 millones de habitantes, al cierre de 2018 se encontraban en situación de pobreza alrededor de 14 millones, alrededor de dos millones de personas más que en 2017.

Por área geográfica, las provincias del Noreste argentino y del Noroeste se ubicaron por encima del promedio nacional, con el 40% de pobreza y 34,5%, respectivamente.

El conglomerado urbano con mayor nivel de pobreza al cierre del último semestre del año pasado fue la ciudad de Corrientes, con el 49,3%; seguido por el área Santiago del Estero-La Banda, con el 38,9%.

El Gran Buenos Aires, por su parte, se ubicó por debajo de la media nacional, con un nivel de pobreza de 31,3%. En esa zona el dato más sensible se verificó en los partidos del Gran Buenos Aires, con el 35,9%; mientras que en la Ciudad de Buenos Aires fue de 12,6%. Ese día en que se dieron a conocer las cifras (28 de marzo), la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, ratificó el compromiso del Gobierno nacional en “seguir trabajando para reducir la pobreza”.

“La pobreza duele, claramente. Y hoy es un día triste, como fue ayer, como fue hace un año, porque la pobreza es muy alta en la Argentina desde hace muchos años”, dijo Stanley, para luego reconocer que “la inflación impacta en la cifra de pobreza”.