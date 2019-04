Mauricio Macri afirmó: “El riesgo país sube porque en el mundo hay miedo de que los argentinos quieran volver atrás”

Mauricio Macri viajó a Santa Fe con la intención de apoyar al candidato José Corral en las próximas elecciones y, por medio de una radio de Venado Tuerto, brindó declaraciones que buscaron despejar la incertidumbre.

“Ahora está todo cruzado por la elección, el mundo duda que por ahí los argentinos quieren volver atrás y eso da mucho miedo al mundo, aumenta el riesgo país, toman posiciones defensivas, pero yo creo que están equivocados, que los argentinos no van a volver atrás”, expresó el mandatario.

Además, el jefe de Estado añadió que “los argentinos aprendimos que la magia no existe, que el mesianismo nos lleva a destruir la sociedad, a comportamientos patoteriles que no sirven, no suman. Lo que suma es escucharse, dialogar, trabajar en equipo“.

Con respecto al miércoles “negro” en los mercados, Macri ratificó el rumbo económico y manifestó que en los próximos meses va a empezar “a moverse la cosa” y la Argentina va a demostrarle al mundo que cumple sus compromisos.

“Nunca en la historia se dio un crédito tan grande como el que le dio el FMI a la Argentina y eso es porque el mundo quiere que vayamos por el camino de la normalización“, aseguró.

Por otro lado, el Presidente reconoció que algunas familias están decepcionadas con su gestión y que sabe que a muchos les cuesta llegar a fin de mes, pero insistió: “Estamos en un proceso fundacional de la Argentina para que nuestros hijos tengan un futuro mejor“.

Cabe destacar que el miércoles el dólar abrió por encima de los $44. El panorama para la Argentina continúa afectado por la sostenida inflación y la incertidumbre electoral. Además, cae la cotización de los bonos argentinos y subió el riesgo país.