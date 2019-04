Lavagna rechazó la propuesta de Lousteau de sumarse al oficialismo

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna rechazó ayer la propuesta del diputado nacional Martín Lousteau de formar un nuevo frente político con Cambiemos, al asegurar que esa idea “no sirve para nada” ya que “hay que formular -opinó- una propuesta que evite ser arrastrado a un lado o a otro de la grieta”.

“No sirve para nada una propuesta más amplia con Cambiemos, porque Cambiemos es parte de la grieta, y Cristina (Fernández) y el Frente para la Victoria es la otra parte”, afirmó Lavagna.

“La situación (del país) es compleja y la enorme mayoría de la gente está mal”, por lo que “hay que construir un puente en un centro-progresista y no dejarse atraer por los cantos de sirena”, indicó.

Sobre la propuesta de Lousteau, Lavagna afirmó que el diputado “seguramente tiene buena intención” pero que él integra un grupo de dirigentes que intenta “no caer ni de un lado ni del otro de la grieta”, entre los que identificó a un sector del justicialismo y del radicalismo, al partido socialista, al GEN y al otros partidos provinciales.

“Independientemente de quién gane las elecciones, nadie tendrá mayoría en las cámaras de Diputados o Senadores”, afirmó, por lo que es importante “crear las condiciones que hagan posible gobernar con resultados distintos a los que hemos tenido en los últimos años”.

Respecto de consensuar con otros candidatos opositores no kirchneristas, como Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, afirmó que “todo el mundo tiene derecho a presentarse”.