Dujovne ratificó déficit cero y se cumplió la meta trimestral

En el Gobierno anunció un sobrecumplimiento de la meta fiscal para el primer trimestre del año, con un superávit primario de $10.347 millones (equivalente al 0,1% del Producto), resultado positivo que el sector público nacional no financiero anota por primera vez en siete años.

Así lo anunció el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en una conferencia de prensa, al tiempo que se mostró confiado en llegar al objetivo de déficit fiscal 0, meta clave en el acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, remarcó que esa es la meta pura y que, con ajustadores, hay un margen de 0,5% para correrse de ella.

La cifra se contrapone con el déficit primario registrado en igual período de 2018, el cual llegó a los $31.001 millones.

El resultado primario acumulado asciende a 0,1% del PBI, en línea con el registrado en los últimos años de equilibrio primario (2010-2011).

Acerca del costo fiscal que tendrá el paquete de medidas anunciado el miércoles pasado, señaló que “no supera los $10.000 millones”, y explicó que no impactará en el objetivo de reducción del déficit dado que se financiará “con recursos de coparticipación y desembolsos de Pymes que accedan a la moratoria propuesta para regular deudas (deben desembolsar un 20% inicial)”. Dujovne también ratificó el rumbo de la política económica. “Los mercados no nos están pidiendo cambios, lo que más pesa es la incertidumbre política”, dijo apuntando contra la oposición. Según afirmó, la suba del Riesgo País responde “fundamentalmente con la incertidumbre política que tienen los mercados acerca de cuáles son las propuestas de la oposición, las nuestras son muy claras”.

Más allá de los resultados del primer trimestre, en marzo el Estado registró un rojo fiscal primario de $13.037 millones, que escaló hasta los $49.838 millones si se tienen en cuenta los pagos de los intereses de la deuda externa. El déficit financiero del mes pasado creció un 31,5% interanual.

Los recursos están creciendo por debajo de la inflación debido a la dinámica de la recaudación tributaria y al crecimiento en las transferencias automáticas a provincias, que en el primer trimestre se expandieron 42,8% interanual.

La meta contenida en el acuerdo con el FMI para el primer trimestre del año asciende a $6.000 millones, pero este valor puede ajustarse a la baja si el conjunto de programas sociales que abarca el acuerdo supera la línea de base fijada para dichos programas en el acuerdo y el gasto de capital financiado con fuente externa supera la línea de base fijada para dichas erogaciones en el acuerdo.

En el primer trimestre el gasto de capital financiado con fuente externa no superó la línea de base. Sin embargo, el conjunto de gastos contenidos en el ajustador social del acuerdo con el FMI ascendió a $41.513 millones, y estuvo $8.312 millones por encima de la línea de base establecida para el primer trimestre.

De esta manera, la meta para el trimestre ascendió a $2.312 millones, ya que la meta original se ajustó a la baja en $8.312 millones.

Dado que el resultado primario en los primeros tres meses acumuló $10.347 millones, en el primer trimestre del año se verificó un sobrecumplimiento de la meta fiscal de casi $13.000 millones.