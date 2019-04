El FMI preocupado por el alza de la pobreza

Nigel Chalk, vicedirector del FMI para el Hemisferio Occidental, advirtió que una suba de la pobreza podría generar “serios desafíos” a la posibilidad de “lograr los objetivos del programa” firmado con la Argentina, incluido cumplir con los pagos de deuda.

Así, el organismo elevó el nivel de preocupación sobre la situación financiera cada vez más vulnerable de la Argentina, donde al Gobierno le cuesta cada vez más poner en caja a la inflación y el dólar sigue siendo una variable demasiado volátil. .

“Somos muy conscientes, y también las autoridades (argentinas), de que un aumento en la pobreza podría imponer serios desafíos a la posibilidad de lograr los objetivos del programa” acordado con el organismo multilateral, dijo Chalk, algo que no parece novedad para los agentes financieros, que vienen alertando desde hace semanas sobre la vulnerabilidad del país.

En declaraciones al diario británico Financial Times, Chalk advirtió que si la pobreza sigue aumentando a un ritmo acelerado en el país podría necesitarse una “recalibración del gasto social para proveer más espacio para que el Gobierno actúe para proteger a los pobres”.

No obstante, no brindó detalles sobre cuál sería el monto necesario para esa recalibración, un eufemismo para aludir a la necesidad de destinar más fondos a ayuda social en medio de una pobreza creciente.

A su vez, el diario británico indicó: “El riesgo, reconocen los funcionarios, es que si el gobierno fracasa en recortar lo suficiente el déficit por el gasto social extra, los mercados se pongan más ansiosos de que el ajuste fiscal de la Argentina no ocurre tan rápido como se cree necesario”.

“Eso podría forzar a la Argentina a buscar más deuda externa para cubrir el déficit fiscal de lo que esperaba originalmente”, señaló la publicación especializada.

Tecnócratas del FMI ya estarían analizando la posibilidad de que si la pobreza sube más de lo previsto el Gobierno debería recortar partidas en otras áreas de la administración, como la obra pública, para reforzar la ayuda social y no comprometer así las metas fiscales.