Afirman que las exportaciones subirán dos dígitos por la cosecha récord y la quita de retenciones a las Pymes

Las exportaciones crecerán dos dígitos a fin de año, de la mano de una cosecha récord y la quita de retenciones a las Pymes exportadoras anunciada por el Gobierno Nacional, indicó Alejandro Wagner, director de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

"La eliminación de derechos de exportación para las PyMEs que exporten por encima de su promedio del año pasado, refuerza la visión de que el camino para la recuperación económica es fomentar la cultura exportadora", señaló Wagner.

"Esta medida es consistente con las propuestas que venimos implementando para promover las exportaciones y vienen a reforzar el trabajo que venimos haciendo con Argentina Exporta. Es por esto que seguiremos acompañando a las PyMEs en todos los pasos de su camino exportador, para que puedan animarse a salir al mundo"

Wagner agregó que la previsión de este año es que el alza "de las exportaciones argentinas lleguen a los dos dígitos", luego de que 2018 cerrara con un alza de 5% del rubro y con "el lanzamiento del programa Argentina Exporta".

"Todavía somos un gran exportador de productos primarios y este año, con el nivel de cosecha récord que se espera, aportará a alcanzar esos dos dígitos", aseguró.

Wagner reconoció que el resultado exportador de 2018 por US$ 58.000 millones en bienes que pasaron por la Aduana y US$ 14.000 millones en servicios, aún se encuentran por debajo de la marca histórica de 2011 cuando se exportaron US$ 100.000 millones incluyendo bienes y servicios.

Sin embargo, señaló que las acciones que se están encarando apuntan a incrementar las ventas al exterior. "Por eso en estos últimos tres años se abrieron 180 nuevos mercados para que lleguen los productos argentinos”.

Wagner aseguró que "este es el mejor momento para salir a exportar (...) nuestro mandato es generar pymes exportadoras sustentables, es decir que exporten al menos por tres años consecutivos".

Luego reconoció que el denominado "costo argentino es elevado" y apuntó a la necesidad de bajar el costo laboral y los impuestos "que se está haciendo", dijo.

"Va a redundar en mejores oportunidades.pero querer bajar el déficit y bajar impuestos a la vez es muy difícil. El camino se está recorriendo porque si no se baja el costo laboral y los impuestos, la exportación va a quedar mitad de camino".

En referencia a la financiación, señaló que hoy las tasas para exportar se encuentran sólo un punto por debajo de Brasil. "En un encuentro con referentes de las entidades bancarias (ABA y Adeba) nos dijeron que los bancos siguen queriendo prestar dólares para la exportación pero las empresas siguen sin ir a buscarlos".

El director de la Agencia apuntó que el objetivo está puesto en la Feria Argentina exporta que se hará en Buenos Aires, los días 23 y 24 de mayo. "Se va a reunir la comunidad exportadora y la no exportadora que es a la que queremos convencer. Va a estar el Presidente dando el apoyo de que este es el camino", dijo.

"Hay que aumentar el número de las empresas exportadoras porque impacta en la generación de empleo, el 70 % del empleo genuino es creado por las pymes y está demostrado que las empresas exportadoras son más competitivas y crean más trabajo con mejores sueldos", aseguró.

Hay 10.000 empresas que exportan en la Argentina, sólo la mitad aportan sustentablemente y "el desafío es que ese número aumente porque son las empresas que generan más empleo porque salen al mundo", concluyó.