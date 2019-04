La extraña propuesta de un candidato tucumano que motivó un escándalo en Tafí del Valle

El video de Agustín Tolaba se viralizó rápidamente. El tucumano se postulaba como candidato a concejal por un acople de la Lista Oficial de Tafí Valle para las elecciones que se realizarán el próximo 9 de junio.

Estaba en la lista que lleva a la cabeza a Jorge Yapura Astorga, hijo del actual jefe comunal. El video se grabó a comienzos de abril. Allí se lo veía al candidato Tolaba compartiendo una reunión con amigos. “Sigamos robando y que siga la droga”, asegura el tucumano con cara seria y mirando hacia la cámara.

El hombre terminó pidiendo disculpas desde su cuenta de Facebook. “Buenos días a todo (sic) mis seguidores. Le pido mil perdones por ese video que anda sirculando (sic). Yo no etaba (sic) en mi cabales. Estábamos en un encuentro con unos amigos. Estábamos todos bromiando (sic) y eso que digo en el video no son mis pensamientos”, escribió el ahora ex candidato.

Tras el escándalo, Tolaba fue apartado por las autoridades de su partido. “Nos vemos en la necesidad de aclarar que desde que llegó a nuestro conocimiento el video del involucrado el día jueves 4 de abril a través de su viralización por WhatsApp, se tomó la decisión de separarlo de su candidatura”, señalaron en un comunicado.