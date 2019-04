El empleo informal se mantuvo en el 31,8%

El nivel de empleo asalariado no registrado alcanzó a finales del 2018 el 31,8% del total, similar a lo que registraba en el 2017, a pesar de que durante el año pasado la desocupación trepó al 9,1% y la economía retrocedió 2,5, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo dio a conocer la “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra” que en el cuarto trimestre del año pasado daba cuenta de la existencia de 20,4 millones de puestos de trabajo.

De ese total, 15,5 millones eran asalariados, entre ellos 10,6 millones, el 68,2%, estaban registrados; otros 4,9 millones, un 31,8%, eran no registrados, mientras que los restantes 4,9 millones eran no asalariados.

Estos niveles resultaron prácticamente iguales a los del 2017, pese a que durante el año pasado la economía cayó 2,5% y la tasa de desocupación trepó 9,1% a finales del 2018, desde el 7,2% de octubre-diciembre del 2017, según los datos del Indec.

La difusión de estos datos toma mayor relevancia en momentos en el que la Cámara de Senadores busca tratar un proyecto de ley para el “blanqueo de trabajadores”.

El ministro de Producción y Trabajo Dante Sica alentó el jueves pasado al blanqueo laboral.

Lo hizo al asegurar que el trabajo informal “es la contracara de la pobreza de un país, y es hija de las crisis recurrentes”.