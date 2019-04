De Vido, José López y Baratta procesados por la causa Odebrecht

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, procesó ayer a los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y sus ex funcionarios Roberto Baratta y José López por presunto “incumplimiento de deberes de funcionario público”, en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento vinculada al escándalo de los contratos con la constructora brasileña Odebrecht.

Los procesamientos sin prisión preventiva incluyeron embargos de ocho millones de pesos.

Además, el juez dictó la falta de mérito para el empresario ex titular de Iecsa Angelo Calcaterra y para Jorge “Corcho” Rodríguez, entre otros.

El juez también procesó por negociaciones incompatibles al detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y a su ex asesor Manuel Vázquez, y en sus casos se les sumó el delito de dádivas con embargos de diez millones de pesos.

Por esta última figura quedaron procesados además Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa SA, y a Héctor Castro Sirerol, de Comsa SA, con embargos de cinco millones de pesos.