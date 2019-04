El dólar bajó 64 centavos y cerró a $42,64

El dólar minorista bajó hoy 64 centavos y cerró a $42,647 promedio, en una jornada en la que el BCRA comenzó con la venta de US$ 60 millones diarios hasta fin de año -a través de dos subastas-, con miras a financiar las necesidades del Tesoro en moneda nacional y a generar un clima de menor volatilidad cambiaria.

En la primera licitación de US$30 millones el precio promedio fue de $41,55, mientras que en la segunda -por el mismo monto- la cotización media se ubicó en $41,6538.

Las divisas que el Central puso a disposición son parte de los US$ 10.800 millones correspondientes al cuarto desembolso del crédito stand by por US$ 57.100 millones, acordado el año pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).En tanto, en el segmento mayorista la divisa retrocedió 56 centavos y finalizó a $41,62.

Por el lado monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó hoy una baja de tasas de Leliq de 0,85 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 66,852% para un total adjudicado de $198.135 millones.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, comentó que esta fue la sexta caída consecutiva del tipo de cambio mayorista "que lo alejó de los máximos históricos y lo dejó sobre el final del día en un nivel similar al del 22 de marzo".

"La fuerza de los ingresos, a los que se sumaron la subasta oficial, alimentaron el flujo de ventas y justificaron la nueva caída del dólar mayorista", agregó Quintana.