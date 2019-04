La semana que viene anunciarán el plan para “aliviar la situación”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibieron ayer en la Casa Rosada a los cinco gobernadores de Cambiemos para analizar "medidas" que anunciará el presidente Mauricio Macri el próximo miércoles, con el objetivo de “aliviar la presión de la inflación y de la situación económica”, informaron fuentes oficiales.

Al término de la reunión, el gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, ratificó que el pedido de los radicales es un “acuerdo de precios”.

La reunión, que realizó en el despacho del jefe de Gabinete y se extendió durante dos horas y media, contó con la presencia de los radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Cornejo; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, del PRO.

También participaron funcionarios nacionales que entraban y salían del despacho de Peña para aportar detalles y ofrecer precisiones sobre la viabilidad de algunas de las propuestas aportadas por los mandatarios.

Entre ellos, estuvieron la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley; el titular de la Afip, Leandro Cuccioli; el viceministro de Hacienda y secretario de Política Económica, Miguel Braun; el Secretario de Hacienda, Rodrigo Pena; el gerente general del Banco Central, Nicolás Gadano y el jefe de Gabinete del Ministerio de Producción, Ignacio Pérez Riba, en representación del titular de la cartera, Dante Sica, ausente con aviso por una actividad relacionada con la OIT.

Peña ofreció una rueda de prensa en el Salón de los Pueblos Originarios, donde confirmó que Macri anunciará el miércoles próximo las "medidas", sobre las que no quiso ofrecer mayores precisiones.

"Fue una reunión de trabajo con el equipo de Cambiemos con el que venimos trabajando hace varias semanas en torno a las preocupaciones compartidas del presidente Mauricio Macri y todo el equipo de Cambiemos sobre los desafíos que impone la economía a nuestra sociedad en este momento", sostuvo.

Según sus palabras, las medidas apuntarán a "aliviar" esa situación y a "encauzar" al país "en un camino de crecimiento y desarrollo", en el marco de "acuerdos" que el Gobierno considera "útiles y necesarios" y que "ya se vienen haciendo y que se pueden llegar a profundizar".

Peña también destacó "el espíritu de trabajo en equipo, el vínculo y la amistad" que predomina dentro de Cambiemos, "tanto en el Gabinete, como con los gobernadores y los líderes parlamentarios". Y ratificó que en el oficialismo todos están trabajando en "una misma agenda".

"Cambiemos está trabajando en una misma agenda, está pensando en todas las cosas que podamos hacer para ayudar a la gente, aliviar la presión de la inflación y de la situación económica y ayudar a que la Argentina reactive lo más rápido posible. Siempre dentro del marco de la normativa vigente o dentro de las mejores prácticas mundiales y sin recurrir a herramientas que no han funcionado en el pasado", añadió.

Por último, se refirió a la "incertidumbre que genera un contexto electoral" sobre los "inversores extranjeros, el mercado y distintas expresiones que toman recaudos frente a esta incertidumbre" y agregó que se está “haciendo todo lo necesario para estabilizar y lograr la mayor confianza posible” aunque esto “no depende solamente del Gobierno” sino también de “todas las fuerzas políticas”.

El titular de la UCR señaló que el Gobierno se mostró “receptivo” no solamente con los "radicales”.