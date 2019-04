Cristina pidió autorización a la Justicia para viajar otra vez a Cuba

La senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó hoy ante tres tribunales orales federales (TOF) permiso para viajar a Cuba entre el 20 y el 30 de abril con el objetivo de visitar a su hija Florencia, quien se somete en ese país a un tratamiento médico, informaron fuentes judiciales. A través de su abogado, Carlos Beraldi, la ex mandataria formuló los planteos ante los tribunales encargados de juzgarla en las causas conocidas como “Vialidad” (TOF 2), “Los Sauces” (TOF 5) y “Hotesur” (TOF 8), según detallaron las fuentes.

Los jueces de cada tribunal oral deberán correr vista a los distintos fiscales de juicio, algunos ya lo hicieron, y con los respectivos dictámenes no vinculantes que pudieran emitir, decidir si la autorizan a viajar. Los fiscales de cada caso son Diego Luciani (Vialidad), Diego Velasco (Los Sauces) y Marcelo Colombo (Hotesur) y el único juicio oral que ya tiene prevista una fecha de inicio es el que ventilará el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz.

La defensa de la ex presidenta informó, además, sobre el viaje que pretende realizar, ante el juzgado a cargo de Claudio Bonadio, quien la procesó como jefa de una asociación ilícita.