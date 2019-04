Moyano: “Lavagna no me convence como figura presidencial”

El secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, afirmó que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna “no” lo “convence como figura presidencial”, al tiempo que cuestionó duramente a la conducción actual de la CGT, ya que “si hubieran estado en la dictadura, todavía estarían los militares en el poder”.

“Necesitamos otra conducción, no representan al laburante”, indicó Moyano en diálogo con FM Futurock, porque “la gente no da para más: no aguanta más la situación económica, política y social, es una situación insostenible”.

El sindicalista dijo que es una “necesidad imperiosa” la de “juntar voluntades para terminar esta desidia del Gobierno”, y cree que “la unidad se va a dar, sino no estaríamos haciendo honor y siendo leales a Juan y Eva Perón”.

“Desde las organizaciones gremiales, sociales y políticas se está trabajando en la unificación mayoritaria del peronismo: no es fácil, pero tampoco imposible y apuesto a que lo vamos a lograr, porque creo que quien colabora más para que esto se dé es el propio gobierno”, puntualizó.