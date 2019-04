Alfonsín cuestionó la discusión de cargos

El ex diputado nacional de la UCR Ricardo Alfonsín se refirió a la apertura del Gobierno a negociar con el radicalismo la fórmula presidencial y cuestionó que se empiecen a "discutir cargos como si los problemas de los argentinos se resolvieran cambiando el vicepresidente".

"Ahora he visto que se ponen a decir que iba a haber una reunión para discutir los cargos del partido, como si los problemas de los argentinos se resolvieran cambiando el vicepresidente", sostuvo Alfonsín.

En este sentido, el referente de la UCR consideró: "Hay que discutir programas, sino ¿Para qué hacemos frente? Para ganar una elección y después ¿qué? A mí me preocupa cómo vamos a hacer para enfrentar esto sin provocarle demasiado trauma a la sociedad. Este año vamos a enfrentar problemas graves, gane quien gane".

Respecto de la nueva apertura exhibida por el Gobierno frente al radicalismo, el ex diputado nacional expresó: "No éramos nosotros los políticos tan ineptos e ignorantes como algunos decían. Muchos del PRO dijeron eso, yo no me olvido".

Además, Alfonsín dijo no entender "por qué razón ahora los radicales empezaron a pensar que lo malo se transformaba en bueno" y agregó: "Podríamos haber construido un frente como funcionó en Portugal que ninguno renunció a su autonomía y les ha ido muy bien".

"No le echo la culpa al PRO, en Cambiemos no hubo diálogo, pero cuando no hay diálogo es por dos razones o porque no tienen interés en escuchar o porque no tienen interés en que los escuchen", sostuvo el dirigente.