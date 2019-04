Con tono electoral, Massa toreó a Macri y lanzó un programa de propuestas para el país

En una suerte de anticipo de lo que será su campaña como precandidato presidencial, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, pasó ayer a la ofensiva al acentuar el tono de confrontación con el Gobierno, al que arrojó duras críticas durante el acto de presentación de un programa de "diez compromisos para la transformación de la Argentina".

"El problema no es la Argentina, el problema es Macri y el camino que eligió para la Argentina. Un mal camino, un camino equivocado, que es solo para muy poquitos. Fracasó él, fracasó Macri, su equipo, no fracasaron los argentinos y argentinas", enfatizó durante el evento que se desarrolló en el predio de La Rural, ante cientos de militantes y dirigentes de Alternativa Federal, entre los que se encontraba el ex intendente de Junín Mario Meoni.

Aguerrido y beligerante, el tigrense calificó a Macri como "caprichoso y soberbio" por haber planteado que "no hay otro camino" para conducir al país y que lo que lo que se viene es "acelerar" el proceso de "ajuste".

"Este es un Gobierno cabeza dura que pese a las dolorosas consecuencias, pese a la innegable realidad, insiste y refuerza el ajuste. ¿Hasta cuándo?", se quejó, tras lo cual aclaró que "hay otra manera de hacer las cosas".

Para Massa, en el Poder Ejecutivo "se hacen los tristes o los enojados y levantan el tono, esa es su nueva estrategia".

"Quieren esconder sus errores, disimular las consecuencias de sus malas decisiones y malas políticas. No nos vamos a creer ese cuento", remarcó.

"El gobierno lleva un tiempo diciendo que el problema somos los argentinos y argentinas. Miran a un costado, le echan la culpa a décadas de fragilidad y atajos y se levan las manos, no se hacen cargo de su fracaso", despotricó.

En su lectura, esa negación desembocó en que "toda la ilusión" que Macri que había despertado cuando ganó las elecciones del 2015 "se esfumara".

"La perdió con cada mala decisión, con cada mala política, con cada promesa incumplida", analizó, para luego pasar revista a cada uno de los "eslóganes" que el macrismo instaló como metas que nunca llegaron, como "pobreza cero", el "segundo semestre" y los "brotes verdes".

"Y ahora sigue con mentiras, que la inflación está bajando, el mismo día que el Indec dice lo contrario. Los argentinos no vamos a tolerar más mentiras, basta", exclamó.

Después de abrir fuego contra el Gobierno, Massa pasó a comentar sus "diez compromisos para la transformación de la Argentina", que definió como "la hoja de ruta para pensar el país de los próximos 20 años".

“Recuperar la esperanza”

"Estamos acá para recuperar la esperanza e ilusión de millones de argentinos que se sienten decepcionados", sostuvo.

En tanto, hizo un llamado a dejar de lado la polarización política entre Macri y Cristina Kirchner, al afirmar que "entre el enojo de unos y el silencio de otros, hay lugar para la palabra serena".

En los dos primeros años de Gobierno, el Frente Renovador tuvo una postura permanente de colaboración con el Gobierno, brindando apoyo a la mayoría de las políticas impulsadas desde el Poder Ejecutivo, pero a partir de las elecciones intermedias Massa comenzó a acentuar las diferencias y reforzar el perfil opositor de su fuerza política.