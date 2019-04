Presión a Florencia y fuego judicial contra los Kirchner

El mismo día que el Tribunal Oral que tiene la causa Los Sauces por lavado rechazó el pedido de la defensa de Florencia Kirchner, que había solicitado permanecer en Cuba hasta que reciba el alta médica, la Oficina Anticorrupción del Gobierno nacional reclamó la reapertura del caso por enriquecimiento ilícito donde Néstor y Cristina Kirchner fueron sobreseídos por el entonces juez Norberto Oyarbide.

El tribunal de la causa Los Sauces ratificó que la hija de Cristina Kirchner debe presentarse el 4 de abril próximo y si no lo hace puede ser declarada en rebeldía. La defensa de Florencia Kirchner solicitó ayer que se le permita permanecer en Cuba hasta que reciba el alta médica y pueda viajar en avión pero, antes de evaluar esa posibilidad, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 intimó al abogado de la hija de la ex presidenta a presentar su historia clínica.

En ese marco el TOF 5 decidió mantener vigente la fecha del 4 de abril para el regreso impuesto a Florencia Kirchner, pero abrió la posibilidad de revisar esa postura si la defensa de la imputada presenta a más tardar mañana la información requerida para poder ser evaluada.

Enriquecimiento

Por otra parte, después de que Oyarbide confesó en la causa de los cuadernos de las coimas que en el expediente en el que sobreseyó al matrimonio Kirchner actuó coaccionado, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la reapertura de la investigación. En similares términos se pronunció ahora la OA que dirige Laura Alonso, pidiendo que se reabra la investigación.

Con todo su patrimonio cedido en partes iguales a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y con embargos e inhibiciones que alcanzan a todos sus bienes, diez años después se vuelve a discutir en los tribunales si Cristina Kirchner debe ser investigada por enriquecimiento ilícito. Según fuentes judiciales, el objeto de investigación podría ser aún más amplio, sumando otros delitos a la acusación contra la ex Presidenta ante una eventual reapertura del expediente, como el lavado de dinero, “el enriquecimiento es resultado de otras maniobras superiores”, explicaron fuentes judiciales.

El juez Ariel Lijo tiene a cargo como subrogante el juzgado 5 que perteneció a Norberto Oyarbide. Allí, durante sólo cuatro meses, estuvo abierta la causa por enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner en 2009. Después de una pericia contable de la que participó el entonces contador de los ex presidentes, Víctor Manzanares, la causa se cerró y el magistrado a cargo sobreseyó al matrimonio.

La discusión sobre cómo investigó aquel expediente se reabrió en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, cuando Oyarbide admitió que actuó bajo supuestas presiones de los ex presidentes; del ex director de la Side, Antonio Stiuso, y del operador judicial K Javier Fernández.

Esto fue retomado por la OA en su escrito, al señalar que la resolución dictada por el ex juez Oyarbide “ciertamente no había sido producto de una actuación objetiva e imparcial, sino de “presiones y violencias” del poder”.